Британська супермодель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними фотографіями своєї доньки, на яких вони зображені в мечеті в Абу-Дабі.

Відповідні фото супермодель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

З того часу, як стало відомо про народження доньки у травні 2021 року, Кемпбелл поділилася лише кількома зображеннями своєї дитини у соціальних мережах.

Проте у понеділок 52-річна супермодель поділилася серією фотографій в Instagram, на яких вони з донькою зображені у великій мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі.

На перших кількох світлинах зображена лише Кемпбелл, яка модельно позує. А на інших фото вона зображена вже разом зі своєю донькою,вони тримаються за руки біля мечеті. Крім цього, до серії фото Наомі додала відео, де вони з донькою гуляють й розглядають мечеть.

Зазначимо, що у лютому минулого року британська супермодель Наомі Кемпбелл сфотографувалася з 9-місячною донькою для обкладинки березневого номера модного журналу Vogue. В інтерв’ю вона розмірковує про материнство, різноманітність в індустрії моди та бурхливу кар’єру.

В інтерв’ю Кемпбелл не розкрила обставин народження дочки, проте модель наголосила: “Я її не удочеряла ​​– вона моя дитина”.

Британський Vogue і Кемпбелл опублікували невелику варіацію цієї цитати в дописі в Instagram, просуваючи матеріал, додавши слово “біологічна” перед словом “дитина”.

“Я можу порахувати на одній руці кількість людей, які знали, що я її маю. Але це – найбільше благословення, яке я могла уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила”, – сказала Кемпбелл.

Вперше Наомі оголосила про появу дочки у несподіваному дописі в соцмережах у травні минулого року. Чудове маленьке благословення обрало мене бути її матір’ю”, – зазначила тоді вона в Instagram.