Про це пише Deadline.
У серіалі знімуться Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Крісті Тарлінгтон. Вони також виступлять співпродюсерами проєкту.
Режисером серіалу стане Барбара Коппл, яка є володаркою двох “Оскарів”.
“Ми сподіваємося, що наша подорож, відображена в документальному серіалі мотивує і надихне молодих людей у всьому світі. Ми з нетерпінням чекаємо цієї великої пригоди з режисером Барбарою Коппл”, – зазначила Наомі Кемпбелл.
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