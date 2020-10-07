Про це пише Deadline.

У серіалі знімуться Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Крісті Тарлінгтон. Вони також виступлять співпродюсерами проєкту.

Режисером серіалу стане Барбара Коппл, яка є володаркою двох “Оскарів”.

“Ми сподіваємося, що наша подорож, відображена в документальному серіалі мотивує і надихне молодих людей у всьому світі. Ми з нетерпінням чекаємо цієї великої пригоди з режисером Барбарою Коппл”, – зазначила Наомі Кемпбелл.