Британська супермодель Наомі Кемпбелл сфотографувалася з 9-місячною донькою для обкладинки березневого номера модного журналу Vogue. В інтерв’ю вона розмірковує про материнство, різноманітність в індустрії моди та бурхливу кар’єру.

Про це повідомляє CNN.

Хоча Кемпбелл ще не розкрила обставини народження дочки, модель наголосила: “Вона не була усиновлена ​​— вона моя дитина”.

Британський Vogue і Кемпбелл опублікували невелику варіацію цієї цитати в дописі в Instagram, просуваючи матеріал, додавши слово “біологічна” перед словом “дитина”.

Я можу порахувати з однієї руки кількість людей, які знали, що я її маю. Але це найбільше благословення, яке я могла уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила”, — сказав Кемпбелл.

Вперше Наомі оголосила про появу дочки в несподіваному дописі в соцмережах у травні минулого року.

Чудове маленьке благословення обрало мене бути її матір’ю”, — зазначила тоді вона в Instagram.

Також в інтерв’ю модель порушила питання расизму, адже раніше вона розповідала, з чим стикалася як темношкіра модель, особливо в перші роки своєї кар’єри.

Було багато випадків, коли я ходила на покази мод, але мене ніколи не вибирали для рекламних кампаній, і це було боляче — справді боляче. Мені довелося схопитися за це й продовжувати рухатися”, — акцентувала вона.

Вона заявила, що було б чудово, якби тоді була така підтримка, але вона пишається різноманіттям, яке наразі існує.

Після того, як у 2017 році Едвард Еннінфул став першим редактором британського Vogue, який не був білим, журнал випустив ряд дивовижних обкладинок. Кемпбелл нагадала, як з 1980-х і 1990-х років молоде покоління темношкірих моделей штурмом захопило індустрію моди, зокрема Адут Акеч, Леомі Андерсон і Дакі Тот.

Нам усім це сподобалося, і ми підтримували енергію один одного. Ми робили вісім показів на день, а потім ходили святкувати ввечері з дизайнерами”, — згадала Наомі.