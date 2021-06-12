Про це пише газета The New York Times.

“Я думаю, що зараз найкраще для турніру, інших гравців і мого благополуччя – це те, що я піду, щоб кожен міг знову зосередитися на тенісі, що проходить в Парижі”, – заявила Осака, додавши, що вона бореться з депресією і тривогою.

Наомі ніколи раніше не говорила публічно про свою депресію, яка, за її словами, почалася після її перемоги над Сереною Вільямс в 2018 році на Відкритому чемпіонаті США перед натовпом, який твердо підтримувала її суперницю.

“По правді кажучи, я страждала від тривалих нападів депресії після Відкритого чемпіонату США в 2018 році, і мені було дуже важко з цим впоратися”, – зазначила теннсістка.

При цьому, вона не вказала, коли повернеться до турнірної гри.

Зазначається, що вперше в професійному тенісі така значуща зірка, як Осака, що не одержала фізичних травм, пішла в середині такого великого турніру, як Відкритий чемпіонат Франції.

Президент Французької федерації тенісу Жиль Мореттон заявив, що організатори турніру бажають їй “якнайшвидшого одужання”.

Суперечка між Осакою і офіційними особами турніру почалася, коли вона оголосила, що не братиме участі в післяматчевих пресконференціях під час Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, тому що, за її словами, негативні питання про її гру вплинули на її психічне здоров’я. Вона досягла апогею після перемоги тенісистки в першому раунді, коли вона, як і обіцяла, пропустила пресконференцію.

Через кілька годин суддя Відкритого чемпіонату Франції оштрафував Осаку на 15000 доларів, а керівники чотирьох турнірів Великого шолома – Відкритого чемпіонату Австралії, Франції та США, а також Вімблдону – пригрозили, що її можуть виключити з Відкритого чемпіонату Франції і прийняти більш суворі заходи, якщо вона не виконає свої зобов’язання перед ЗМІ.

Осака, в свою чергу, зазначила, що репортери ніколи не ставилися до неї недоброзичливо, але “тут, в Парижі, я вже відчувала себе вразливою і тривожною, тому подумала, що краще проявити турботу про себе і пропустити пресконференції”.