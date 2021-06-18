Японська тенісистка, колишня перша ракетка світу в жіночому одиночному розряді, Наомі Осака пропустить Вімблдон, але планує виступити на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Чотириразова чемпіонка турніру Великого шолома, яка також відмовився від участі у Відкритому чемпіонаті Франції, проведе час з друзями та родиною.

При цьому, вона зазначила, що “рада виступити перед своїми домашніми фанатами” в Токіо.

Осака була оштрафована на 15 000 доларів за те, що не прийняла участь в пресконференції після матчу першого кола на Ролан Гаррос.

Організатори турніру “Великого шолома” заявили, що їй загрожує виключення з турніру, якщо вона відмовиться брати участь в роботі ЗМІ. Але на наступний день вона відмовилася від участі в турнірі, заявивши, що їй необхідно “захистити своє психічне здоров’я”.