Фото опубліковані в Instagram.

Дивлячись на фото можна подумати, що Кім повністю оголена, адже колготки зливаються з відтінком її шкіри. Деякі користувачі соцмереж навіть не відразу помітили на Кім колготки.

Нове фото Кім Кардашьян лайкнули понад 5,6 млн користувачів.

Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.

Каньє і Кім вже деякий час мешкають окремо: Вест проживає в їхньому будинку у Вайомінгу, а Кардаш’ян залишилася в Каліфорнії зі своїми дітьми.

Водночас джерело близьке до Веста, каже, що репер пройшов точку неповернення у стосунках з усією родиною Кардаш’ян і більше не може терпіти їх зоряний спосіб життя.