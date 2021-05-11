Про це американському порталу Pitchfork повідомив продюсер альбому Кассім Дауд Дін (Swizz Beatz).
“Мій брат X був однією з найчистіших і рідкісних душ, яких я коли-небудь зустрічав. Він прожив життя, повністю присвячене родині та музиці. Він був щедрим благодійником і безмірно любив своїх шанувальників. X не міг дочекатися, коли його фанати по всьому світу почують новий альбом і зрозуміють, наскільки він цінує кожну людину, яка беззастережно підтримувала його”, – сказав Swizz Beatz.
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Обкладинку нового альбому зробив фотограф і режисер Джонатан Менніон. Реліз платівки запланований на 28 травня.
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