Фото опубліковано в Instagram-акаунті іспанської моделі.
27-річна іспанка постала перед фанатами в чорному бікіні.
Розміщене в Instagram Родрігес фото набрало більше 1,9 мільйона лайків.
22 лютого Родрігес знялася оголеною, прикрившись дамською сумочкою. В описі до публікації модель залишила крилатий вислів capre diem ( “лови момент”).
Роналду зустрічається з Родрігес з 2016 року. Пара виховує спільну доньку Алану Мартіну, а також трьох дітей форварда “Ювентуса” від сурогатних матерів. У 2018 році повідомлялося про заручини Роналду і Родрігес.
- Форвард туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду з’явився у музичному кліпі та приміряв роль рок-зірки.