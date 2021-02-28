Фото опубліковано в Instagram-акаунті іспанської моделі.

27-річна іспанка постала перед фанатами в чорному бікіні.

Розміщене в Instagram Родрігес фото набрало більше 1,9 мільйона лайків.



22 лютого Родрігес знялася оголеною, прикрившись дамською сумочкою. В описі до публікації модель залишила крилатий вислів capre diem ( “лови момент”).

Роналду зустрічається з Родрігес з 2016 року. Пара виховує спільну доньку Алану Мартіну, а також трьох дітей форварда “Ювентуса” від сурогатних матерів. У 2018 році повідомлялося про заручини Роналду і Родрігес.