В рамках програми NASA Discovery на Венеру відправлять дві місії, щоб вивчити клімат планети і зрозуміти, чи було на ній життя.

Про це повідомляється на сайті NASA.

У лютому 2020 року агентство вибрало ці дві місії з чотирьох запропонованих. Вони були обрані основі їхньої потенційної наукової цінності. Тепер проєктні групи працюватимуть над завершенням вимог, дизайну і планів розвитку.

NASA виділяє на розробку близько 500 мільйонів доларів на кожну місію. Очікується, що запуск кожної з місій відбудеться в період 2028-2030 років.

Вибрані місії:

DAVINCI + (Дослідження благородних газів на Венері в нижній атмосфері, хімічний склад і візуалізація).

DAVINCI + досліджуватиме склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, як вона формувалася і розвивалася, а також визначить, чи був на планеті колись океан. У щільну атмосферу планети спуститься спеціальний апарат, який буде виробляти точні вимірювання газів і інших хімічних елементів.

Крім того, DAVINCI + зробить перші знімки у високій роздільній здатності унікальних геологічних об’єктів Венери, відомих як тессери, які можуть бути порівняні з земними континентами, припускаючи, що у Венери є тектоніка плит. Це буде перша місія США на Венеру з 1978 року, і результати DAVINCI + можуть змінити наше розуміння формування планет земної групи.

VERITAS (коефіцієнт випромінювання Венери, радіологія, InSAR, топографія і спектроскопія).

VERITAS буде наносити на мапу поверхню Венери, щоб визначити геологічну історію планети і зрозуміти, чому вона розвивалася інакше, ніж Земля. За допомогою спеціального пристрою VERITAS буде наносити на мапу висоти поверхні майже всієї планети, щоб створити тривимірну топографічну реконструкцію.

VERITAS також наноситиме на мапу інфрачервоне випромінювання з поверхні Венери, щоб відобразити її тип породи, і визначить, чи випускають вулкани водяну пара в атмосферу.