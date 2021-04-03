Насолоджуються прогулянкою: Букінгемський палац поділився світлинами Єлизавети II та принца Чарльза

Фото з’явилися в Instagram королівської сім’ї.

Зазначається, що фотосесія зроблена у честь католицького Великодня на території саду резиденції у Фрогмор-гауз.

“Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території резиденції Фрогмор, Віндзор”, – йдеться у повідомленні.

Королева та принц обрали стримані образи. Голову Єлизавети II покрили розкішною хустиною, відмовившись від традиційних капелюшків.

Єлизавета II та принц Чарльз прогулюються серед заквітчаних дерев та нарцисів.