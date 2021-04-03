Covid-19 Україна

оновлено 03.04.2021 о 13:02

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Насолоджуються прогулянкою: Букінгемський палац поділився світлинами Єлизавети II та принца Чарльза

Букінгемськмй палац опублікував нові світлини 94-річної королеви Великої Британії Єлизавети II та її сина - принца Чарльза.

Субота, 3 квітня 2021, 13:25

Фото з’явилися в Instagram королівської сім’ї.

Зазначається, що фотосесія зроблена у честь католицького Великодня на території саду резиденції у Фрогмор-гауз.

“Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території резиденції Фрогмор, Віндзор”, – йдеться у повідомленні.

Королева та принц обрали стримані образи. Голову Єлизавети II покрили розкішною хустиною, відмовившись від традиційних капелюшків.

Єлизавета II та принц Чарльз прогулюються серед заквітчаних дерев та нарцисів.

Теги: Букінгемський палац, фото, Єлизавета II, принц Чарльз

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