Про це повідомляє Harper’s Bazaar.
Під керівництвом французького дизайнера Chloé три з половиною роки випускав колекції, відмічені хитромудрим кроєм в поєднанні з фірмовим богемним стилем і плавними силуетами. Також вона часто співпрацювала з жінками-артистами.
“Я хочу подякувати Chloé за цю можливість. Я також вдячна за їхню підтримку в моєму рішенні залишити свою посаду. Я роблю це з почуттям надії на розвиток цього чудового бренду”, – зазначила Рамсей-Леві.
Вона пояснила, що її рішення було прямим результатом пандемії COVID-19 і соціальних розрахунків модної індустрії.
“Саме це міркування змушує мене по-іншому поглянути на своє майбутнє і бажання використовувати нові можливості”, – додала дизайнер.
Наступник Рамзі-Леві поки невідомий.
- У лютому 2020 року бельгійський дизайнер Раф Сімонс став креативним директором Prada.