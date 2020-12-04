Креативний директор французького модного дому Chloé Наташа Рамсей-Леві залишає свій пост після майже чотирьох років роботи.

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

Під керівництвом французького дизайнера Chloé три з половиною роки випускав колекції, відмічені хитромудрим кроєм в поєднанні з фірмовим богемним стилем і плавними силуетами. Також вона часто співпрацювала з жінками-артистами.

“Я хочу подякувати Chloé за цю можливість. Я також вдячна за їхню підтримку в моєму рішенні залишити свою посаду. Я роблю це з почуттям надії на розвиток цього чудового бренду”, – зазначила Рамсей-Леві.

Вона пояснила, що її рішення було прямим результатом пандемії COVID-19 і соціальних розрахунків модної індустрії.

“Саме це міркування змушує мене по-іншому поглянути на своє майбутнє і бажання використовувати нові можливості”, – додала дизайнер.

Наступник Рамзі-Леві поки невідомий.