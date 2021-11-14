Американська зірка реаліті-шоу та модель Періс Гілтон назвала бренд свого весільного вбрання, яке вона обрала для церемонії одруження з Картером Реумом.

Про це Гілтон повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Періс Хілтон одягла виготовлену на замовлення весільну сукню Oscar de la Renta з прозорим мереживом, що нагадує сукню американської актриси, яка згодом стала княгинею Монако, Грейс Келлі.

Сукня Oscar de la Renta з довгими рукавами та високою горловиною була створена Фернандо Гарсіа та Лорою Кім.

Прозорий ліф, покритий квітковим мереживом, плавно поєднується із пишною спідницею з тюлю.

“Ще з дитинства я мріяла про своє казкове весілля. Я мріяла бути в приголомшливій сукні, яка була б гарною, неймовірною та поза часом. Я мріяла вийти заміж за чоловіка, який був би моїм найкращим другом і мав би найдобріше серце. Я люблю принцесу Грейс Келлі і завжди думала про те, якою ж вона була елегантною та взірцевою. І я знала, що хочу бути такою ж елегантною, як і вона, коли буду йти до вівтаря.

День мого весілля був схожий на чисту магію. Було все так, як я собі уявляла. Моя неймовірна сукня від Oscar De La Renta перетворила мене на наречену, якою я себе колись уявляла”, – написала Періс Гілтон.

А ось в такій сукні від Valentino у 2015 році виходила заміж сестра Періс – Ніккі Гілтон.

Семмі К. допомагав стилізувати образ для Гілтон, Стівен Табімба робив їй макіяж, а Едуардо Понсе був її перукарем.

Пишне весілля відбулася в маєтку Бель-Ейр (Bel-Air), який належав покійному дідові Періс.

Нагадаємо, що 12 листопада Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума.