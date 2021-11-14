Про це Гілтон повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Періс Хілтон одягла виготовлену на замовлення весільну сукню Oscar de la Renta з прозорим мереживом, що нагадує сукню американської актриси, яка згодом стала княгинею Монако, Грейс Келлі.
Сукня Oscar de la Renta з довгими рукавами та високою горловиною була створена Фернандо Гарсіа та Лорою Кім.
Прозорий ліф, покритий квітковим мереживом, плавно поєднується із пишною спідницею з тюлю.
“Ще з дитинства я мріяла про своє казкове весілля. Я мріяла бути в приголомшливій сукні, яка була б гарною, неймовірною та поза часом. Я мріяла вийти заміж за чоловіка, який був би моїм найкращим другом і мав би найдобріше серце. Я люблю принцесу Грейс Келлі і завжди думала про те, якою ж вона була елегантною та взірцевою. І я знала, що хочу бути такою ж елегантною, як і вона, коли буду йти до вівтаря.
День мого весілля був схожий на чисту магію. Було все так, як я собі уявляла. Моя неймовірна сукня від Oscar De La Renta перетворила мене на наречену, якою я себе колись уявляла”, – написала Періс Гілтон.
А ось в такій сукні від Valentino у 2015 році виходила заміж сестра Періс – Ніккі Гілтон.
Семмі К. допомагав стилізувати образ для Гілтон, Стівен Табімба робив їй макіяж, а Едуардо Понсе був її перукарем.
Пишне весілля відбулася в маєтку Бель-Ейр (Bel-Air), який належав покійному дідові Періс.
Нагадаємо, що 12 листопада Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума.
- Картер Реум зробив Періс пропозицію 17 лютого цього року.
- 27 жовтня Періс Гілтон влаштувала весільний бранч, на який запросила найближчих подруг.