Українська реперка Alyona Alyona вперше наважилася розкрити деталі свого особистого життя. Зірка зазначила, що не соромиться говорити про свої недоліки, але романтичні почуття ретельно приховує від публіки.

Про це Alyona Alyona розповіла в програмі “Екзамен” з Машею Єфросиніною.

Зірка зазначила, що здатна легко закохатися, але у неї було лише двоє серйозних стосунків, які тривали по року. З першим хлопцем дівчина познайомилася у соціальних мережах, а другого зустріла на реп-вечірці.

За словами співачки, по-справжньому вона любила свого другого бойфренда Георгія. Пара спільно проживала та облаштовувала побут. Alyona Alyona зізналась, що у момент розриву почувала себе кепсько. Все у квартирі нагадувало їй про чоловіка.

“Я цей розрив найтяжче в житті переживала. Моя депресія взагалі триває три дні, а тут місяців три. Я навіть не уявляла, що так може бути… Він пішов, а я залишилась. Те пахне ним, тут він сидів, там він працював”, – сказала Alyona Alyona.

Відтоді серйозних стосунків у реперки не було. У листопаді минулого року вона закрутила бурхливий роман, але він будувався на пристрасті, а не коханні. Співачка сама ініціювала завершення цих стосунків.