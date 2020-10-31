Про це Alyona Alyona розповіла в програмі “Екзамен” з Машею Єфросиніною.
Зірка зазначила, що здатна легко закохатися, але у неї було лише двоє серйозних стосунків, які тривали по року. З першим хлопцем дівчина познайомилася у соціальних мережах, а другого зустріла на реп-вечірці.
За словами співачки, по-справжньому вона любила свого другого бойфренда Георгія. Пара спільно проживала та облаштовувала побут. Alyona Alyona зізналась, що у момент розриву почувала себе кепсько. Все у квартирі нагадувало їй про чоловіка.
“Я цей розрив найтяжче в житті переживала. Моя депресія взагалі триває три дні, а тут місяців три. Я навіть не уявляла, що так може бути… Він пішов, а я залишилась. Те пахне ним, тут він сидів, там він працював”, – сказала Alyona Alyona.
Відтоді серйозних стосунків у реперки не було. У листопаді минулого року вона закрутила бурхливий роман, але він будувався на пристрасті, а не коханні. Співачка сама ініціювала завершення цих стосунків.
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