Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав відеозвернення до українців. Зокрема він подякував за те, що навіть під час війни українці рятують тварин.

Про це повідомила Facebook-сторінка зоозахисної організації UAnimals.

Том Фелтон вже не вперше з початку повномасштабної російсько-української війни підтримує українців.

Цього разу актор подякував українцям за те, що навіть під час воєнних дій вони не забувають рятувати та допомагати тваринам. Також актор закликав підтримувати діяльність UAnimals.

“Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин”, – сказав Фелтон.

Варто зауважити, що раніше британський актор закликав своїх підписників в Instagram фінансово допомогти Україні, залишивши посилання на сторінку некомерційної організації Razom for Ukraine.

На початку повномасштабної російсько-української війни Том Фелтон також опублікував допис з підтримкою України та зображення з блакитно-жовтим українським прапором.