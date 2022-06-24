Про це повідомила Facebook-сторінка зоозахисної організації UAnimals.
Том Фелтон вже не вперше з початку повномасштабної російсько-української війни підтримує українців.
Цього разу актор подякував українцям за те, що навіть під час воєнних дій вони не забувають рятувати та допомагати тваринам. Також актор закликав підтримувати діяльність UAnimals.
“Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин”, – сказав Фелтон.
Варто зауважити, що раніше британський актор закликав своїх підписників в Instagram фінансово допомогти Україні, залишивши посилання на сторінку некомерційної організації Razom for Ukraine.
На початку повномасштабної російсько-української війни Том Фелтон також опублікував допис з підтримкою України та зображення з блакитно-жовтим українським прапором.
- Нагадаємо, американська виконавиця Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором у руках. Синьо-жовтий стяг їй передала українська співачка Jerry Heil.
- Також американська зірка Шерон Стоун обрала синьо-жовтий одяг для виходу на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю. У такий спосіб акторка висловила свою підтримку Україні.
- Раніше британський співак Гаррі Стайлс на своєму концерті в Нью-Йорку виступив з українським прапором на знак підтримки України.
- Окрім цього, ветеран АТО, блогер і волонтер Олексій Петров врятував біля руїн зруйнованого російськими окупантами будинку в Ірпені рудого кота та знайшов для нього нову родину.
- Під страхом смерті мешканка Маріуполя, пенсіонерка, членкиня Кінологічного Союзу України, власниця розплідника собак породи чихуахуа “IZ DOMA PETROFF” Ірина Петрова евакуювалася зі зруйнованого міста та вивезла 35 своїх собак. Її історія про пережитий біль, втрати та жахіття, які огорнули Україну з приходом війни.