Серіал "Офіс" користується найбільшою популярністю у передплатників сервісу Netflix під час карантину.

Про це повідомляє Variety.

У зв’язку з пандемією коронавірусу різко зріс інтерес до онлайн-сервісів, що надають доступ до різних видів контенту. Експерти розповіли про те, які серіали стали найбільш популярними на Netflix за даний період.

Згідно з даними аналітиків, за останні три тижні серіал “Офіс” в цілому подивилися майже 200 тис. глядачів, що є явним рекордом за цей період.

Серіал розповідає про звичайні будні співробітників офісу, яким доводиться терпіти дивацтва свого боса. Він виходив з 2005 по 2013 рік, але до сих пір не втратив своєї актуальності.

Відзначимо, що серіал “Офіс” буде перебувати на стримінговому сервісі до кінця 2020 року, після чого відправиться на онлайн-платформу NBCUniversal.