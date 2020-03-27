Про це повідомляє Variety.
У зв’язку з пандемією коронавірусу різко зріс інтерес до онлайн-сервісів, що надають доступ до різних видів контенту. Експерти розповіли про те, які серіали стали найбільш популярними на Netflix за даний період.
Згідно з даними аналітиків, за останні три тижні серіал “Офіс” в цілому подивилися майже 200 тис. глядачів, що є явним рекордом за цей період.
Серіал розповідає про звичайні будні співробітників офісу, яким доводиться терпіти дивацтва свого боса. Він виходив з 2005 по 2013 рік, але до сих пір не втратив своєї актуальності.
Відзначимо, що серіал “Офіс” буде перебувати на стримінговому сервісі до кінця 2020 року, після чого відправиться на онлайн-платформу NBCUniversal.
- Американська корпорація Amazon заявила, що робить частину дитячих шоу на Prime безкоштовними для всіх користувачів, включаючи тих, хто не підписаний на сервіс.