Про це повідомляє видання Deadline.

Стрічка принесла своїм творцям 890 мільйонів доларів. На виробництво картини витратили 356 мільйонів.

Фахівці враховували при створенні рейтингу не тільки касові збори в прокаті, але і витрати на рекламу та інші чинники, що впливають на чистий прибуток. При складанні списку в розрахунок бралися тільки фінансові показники, і не враховувалися оцінки кінокритиків або глядацькі симпатії.

Друге місце в топі найбільш прибуткових стрічок зайняв мультфільм “Холодне серце – 2”, який зібрав у прокаті $599 млн.

На третьому рядку з $580 млн знаходиться анімаційний фільм “Король Лев”.

На четвертому місці – “Джокер”, який заробив $437 млн.

Замкнув п’ятірку в даному рейтингу “Капітан Марвел” з $414 млн.

Далі список найприбутковіших фільмів виглядає так:

“Історія іграшок-4” – $368 млн

“Аладдін” – $356 млн

“Людина-павук: Далеко від дому” – $339 млн

“Зоряні війни: Скайуокер. Восход” – $300 млн

“Джуманджі: Новий рівень” – $236 млн.