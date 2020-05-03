Про це повідомляє Deadline.

Науково-фантастичний бойовик без назви вийде 24 червня 2022 року.

У січні стало відомо, що майбутні картини представлять абсолютно нових персонажів. Зараз в розробці студії знаходяться відразу два кінопроекти по цьому всесвіті.

Перший очолює Джеймс Вандербілт, який попрацював раніше над сценарієм невдалого сиквела “Дня незалежності”. Відповідно до джерела, стрічка буде заснована на спін-офф Transformers: Beast Wars і розповість про трансформерів, альтернативна форма яких схожа не на транспортні засоби, а на різних звірів.

Другий довірили Джобі Харольду, який брав участь в написанні сценарію “Меча короля Артура”. Картина буде ближче до основної кіносеріі і може бути тісно пов’язана з сольником Бамблбі.

Який саме з двох проектів заплановано на вищевказану дату поки неясно.