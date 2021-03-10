Про це пише Engadget.

Парк, розташований в Universal Studios в Осаці, буде приймати обмежену кількість відвідувачів і буде працювати з дотриманням строгих заходів, введених для запобігання епідемії COVID-19, включаючи обов’язкове носіння захисної маски.

Спершу тематичний парк мав відкритися влітку 2020 року, але ця дата була перенесена на лютий 2021 року, оскільки епідемія в Японії загострилася. Згодом відкриття знову було відкладено “на невизначений термін” після того, як в декількох префектурах Осаки було оголошено надзвичайний стан через рекордно високу кількість ушпиталень.

Ключовою локацією Super Nintendo World є американські гірки Mario Kart: Kuppa’s Challenge, дія яких відбувається всередині замку Баузера. На цьому атракціоні використовується технологія AR і проєкційне картографування. Іншою головною локацією є Yoshi Adventure, яка характеризується повільнішою поїздкою, що відбувається на острові Йоші.

У парку також будуть інтерактивні можливості, зокрема “Power-up Band”, який дасть змогу відвідувачам битися з ворожими персонажами й збирати монети (на смартфон), які можна використовувати на американських гірках та інших атракціонах.