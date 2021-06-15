Про це повідомляє журнал Collider.

Фільм знятий за книгою японського письменника Котаро Ісака “Mariabeetle”. У центрі сюжету – група найманих убивць, які виявляються разом у швидкісному поїзді, що йде з Токіо в Моріока. Кожному з них доручили свою місію, проте між героями назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання.

Режисером фільму став Девід Летч ( “Дедпул 2”).

Крім Бреда Пітта у фільмі зіграють Аарон Тейлор-Джонсон (“Месники: Ера Альтрон”), Майкл Шеннон (“Людина зі сталі”), Джої Кінг (“Будка поцілунків”), Брайан Тайрі Генрі (“Людина павук: Через всесвіти”) і Сандра Буллок (“Швидкість”). Також до акторського складу приєднається Леді Гага.

Бойовик вийде 8 квітня 2022 року в форматі IMAX.