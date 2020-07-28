Про це повідомляє видання Variety.

У понеділок, 27 липня, Warner Bros. заявила, що довгоочікуваний фільм “Тенет” буде випущено у 70 країнах наприкінці серпня та на початку вересня.

Україна потрапила до переліку країн, де стрічку презентують раніше, ніж в інших — 26 серпня. Того ж дня “Тенет” покажуть у таких країнах як Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Франція, Голландія, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Італія, Корея, Латвія, Литва, Португалія, Сербія, Словаччина, Швеція, Швейцарія, Туреччина, та Велика Британія.

27 серпня прем’єра відбудеться у таких країнах: Австралія, Австрія, Бахрейн, Канада, Чехія, Німеччина, Греція, Гонконг, Ізраїль, Ліван, Малайзія, Близький Схід, Нова Зеландія, Польща, Саудівська Аравія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати.

28 серпня: Східна Африка, Гана, Нігерія, Норвегія, Румунія, Словенія, Іспанія, В’єтнам

3 вересня: США, Кувейт і Катар.

10 вересня: Азербайджан, інші країни СНД, Казахстан, Росія

17 вересня: Кіпр.

18 вересня: Японія.

Дата прем’єри у ще 20 країнах визначається.

“Тенет” — це історія про секретного агента, який проходить тест на надійність. Від виконання місії, яку він має виконати, залежить доля всього світу. Судячи з трейлеру, дія фільму буде частково розгортатися у зворотному перебігу часу.

Головні ролі у кінострічці виконали Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі та Дімпл Кападія.

Новий трейлер стрічки був представлений у червні:

Перший офіційний трейлер українською презентовано в грудні: