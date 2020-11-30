Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Цього понеділка, 23 листопада, в Польщі стартував пісенний конкурс “Дитяче Євробачення 2020”. Через пандемію конкурс відбувся у змішаному форматі: концерт вели троє ведучих, але виступи конкурсантів транслювали у записі.

В неділю, 29 листопада, було оголошено переможця конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів професійного журі та глядачів, які мали змогу проголосувати онлайн впродовж 15 хвилин після виступів.

Найбільшу кількість балів і, відповідно, перше місце, отримала конкурсантка з Франції Валентина Тронель з піснею J’imagine (“Я уявлю собі”).

11-річна Валентина є учасницею гурту Kids United Nouvelle Génération, з якою вже записала два музичних альбоми. Дівчинка співає рідною французькою та італійською мовами.

Друге місце з 152 голосами отримала 12-річна учасниця з Казахстану Каракат Башанова з піснею Forever:

Третє місце з 9-річна конкурсантка з Іспанії Солеа Фернандес з піснею Palante. Вона отримала 133 бали.

Учасник від України, 14-річний Олександр Балабанов, посів 7 місце, отримавши 106 балів.

Пісня “Відкривай”, яку він представив на конкурсі, була його першою професійною роботою.