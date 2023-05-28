Джерело: офіційний сайт фестивалю.

Переможцем кінофестивалю стала юридична драма, у якій розслідується причетність чи непричетність популярної письменниці до вбивства власного чоловіка.

Як повідомляється, Тріє стала третьою жінкою-переможницею, яка отримала “Золоту пальмову гілку” після Джейн Кемпіон за “The Piano” та авторки “Titane” Джулії Дюкурнау. Нагороду французькій режисерці вручала Джейн Фонда.

Гран-прі Каннського фестивалю отримав британський режисер Джонатан Глейзер за драму “Зона інтересів”.

Приз за найкращу чоловічу роль отримав японець Кодзі Якусе, який зіграв у фільмі німецького кінорежисера Віма Вендерса “Прекрасні дні”.

Найкращою акторкою стала Мерве Дідзар за роль вчительки сільської школи у фільмі турецького режисера Нурі Більге Джейлана “Про суху траву”.

У категорії “Найкращий режисер” нагороду отримав французький режисер в’єтнамського походження Чан Ань Хунга за фільм “Горщик із вогнем.

Приз за найкращий сценарій отримав японський драматург Юдзі Сакамото, який брав участь у створенні драми “Монстр”.

ДОВІДКОВО. Відкриття Каннського кінофестивалю відбулося 16 травня. Головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Остлунда.

Членами журі стали марокканська режисерка Маріам Тузані, французький актор Дені Меноше, британсько-замбійський сценарист і режисер Рунгано Ніоні, американська акторка і режисерка Брі Ларсон, американський актор і режисер Пол Дано, афганський письменник Атік Рахімі, аргентинський режисер і сценарист Даміан Сіфрон і французька режисерка Джулія Дюкурно.