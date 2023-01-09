Про це пише Rolling Stone.

Незадовго до виходу посмертних мемуарів Енн Гейч на її сторінці в Instagram син акторки Гомер Хече Лаффун опублікував пост для шанувальників творчості жінки з інформацією про прем’єру другої частини її книги “Називайте мене божевільною” – “Називайте мене Енн”, запланованої на січень 2023 року.

“На момент смерті моєї матері у неї вже був завершений рукопис, – повідомив Гомер. – Книга – результат сумлінних зусиль мами поділитися власною історією з читачами та вберегти їх від неправильних рішень”.

За словами Гомера, мемуари вміщують особисті анекдотичні історії Енн про її шлях до слави: наставництво Харрісона Форда, приятелювання з Еллен ДеДженерес, знайомство з Гарві Вайнштейном, стосунки з Богом, записки з мандрівного щоденника та інше.

Особисті історії доповнюються віршами та порадами, які допомогли акторці пережити важкі часи.

Довідка: Енн Гейч – американська акторка, режисер і сценарист, номінантка премії “Еммі” 2010 року. Відома за ролями у стрічках “Шоу Майкла Джей Фокса”, “Частини тіла”, “Психо”, “Бастіон”, “Бабник” і “Супермен: судний день”. Також озвучувала мультфільми “Час пригод” та “Легенда про Корру”.

Акторка відома зокрема своїм романом з відомою американською ведучою Еллен ДеДженерес.

5 серпня 2022 р. Енн Гейч внаслідок автомобільної катастрофи потрапила у кому; фактично її мозок вмер 11 серпня, а тіло підтримували ще одну добу для донорства органів, після чого відключили від життєзабезпечення. Померла акторка у віці 53 років.