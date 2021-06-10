Про це повідомляє американський портал Variety.

За інформацією джерел видання, творці шоу планували перенести серіал на стрімінговий сервіс Peacock і продовжити його на третій сезон, але з цього нічого не вийшло.

За словами представниці студії Lionsgate Television, яка є співпродюсером серіалу, є плани продавати проєкт на інших сервісах.

“У світі, де знайти лояльну і пристрасну аудиторію завжди непросто, ми вважаємо, що повинен бути дім для цього чудового, відзначеного нагородами шоу, з пристрасними і відданими шанувальниками”, – сказала вона.

Режесером “Незвичайного плейлиста Зої” став Остін Вінсберг, який також був виконавчим продюсером.

Головну роль – програмістки з Сан-Франциско Зої Кларк – зіграла Джейн Леві.

За сюжетом після обстеження головного мозку Зої отримала дар телепатії. Ця суперздатність перетворює життя в дівчини в мюзикл, адже всі бажання і думки людей вона чує в форматі музичної вистави.