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«Не час помирати»: Вийшов проморолик нового фільму про Джеймса Бонда

Опубліковано новий тизер стрічки “Не час помирати”, яка стане 25-м фільмом бондіани. 

Вівторок, 27 липня 2021, 21:12

Фото: @007 / Twitter

Ролик з’явився на сторінці франшизи в Twitter та на офіційному YouTube-каналі.

Підігріваючи інтерес до релізу стрічки, прем’єру якої переносили тричі через пандемію, студія Metro-Goldwyn-Mayer представила новий тизер під назвою “Бонд повертається”.

У 30-секундному відео можна побачити, як Джеймс Бонд (Деніел Крейґ) зустрічається зі своїм давнім коханням Мадлен Свонн (Леа Сейду). Також там з’являються головний антагоніст стрічки Сафін (Рамі Малек) та нова агентка (Лашана Лінч). Зауважимо, Лінч та Малек зіграли у франшизі вперше.

В назві та описі відео зазначено, що прем’єра відбудеться виключно у кінотеатрах в жовтні. Раніше повідомляли дату 8 жовтня. Утім в описі Twitter-акаунту зазначено, що датою прем’єри є 30 вересня.

Стрічка “Не час помирати” стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента вп’яте і востаннє виконає Деніел Крейг. Попередній фільм бондіани під назвою “007 Спектр” вийшов у 2015 році і зібрав у світовому прокаті майже 900 млн доларів.

  • Раніше американська співачка і авторка пісень Біллі Айліш випустила відеокліп на композицію “No Time To Die” (“Не час помирати”), яка є саундтреком до нового фільму про Джеймса Бонда.
Теги: бондіана, Не час помирати, Джеймс Бонд, тизер

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