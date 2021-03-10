«Не думаю, що члени королівської сім’ї – расисти»: батько Меган Маркл розкритикував її інтерв’ю

Про це він розповів під час програми Good Morning Britain.

Чоловік зізнався, що його відверто розчарувала розмова Меган та Опри Вінфрі.

Зокрема, Томас Маркл звернув увагу, що Гаррі та Меган завдали сильного удару королівській родині у вкрай непростий час. Він розкритикував герцогів за те, що вони не відтермінували вихід інтерв’ю хоча б до одужання 99-річного принца Філіпа, якому нещодавно зробили операцію на серці.

Чоловіка навіть не розчулили відверті заяви доньки про психологічні проблеми під час виконання королівських обов’язків. Ба більше, Томас Маркл переконаний, що Меган насправді не відчувала расистських проявів у палаці, а розмови про колір шкіри Арчі були несерйозними.

“Я дуже поважаю королівську сім’ю і не вважаю їх расистами. Не думаю, що британці расисти. Питання про те, якого кольору буде дитина або наскільки темною буде його шкіра, швидше за все, просто чиєсь дурне запитання. Хтось просто сказав, не подумавши, але це не означає, що британці – расисти”, – сказав Томас Маркл.

Під час інтерв’ю Меган зізналася, що дуже сумує за батьком. Однак чоловік переконує, що сотню разів перепрошував за скандальне інтерв’ю, яке дав два роки тому, але донька та зять не йдуть на контакт із ним.

За словами Томаса, він спілкується із журналістами, щоб достукатися до доньки.

“Я й далі спілкуватимуся зі ЗМІ, поки вони не поговорять зі мною. Коли вони вирішать поговорити зі мною, я припиню розмовляти з пресою. Я хотів би перепросити за те, що зробив, але це було два роки тому. І я намагався це виправити. Річ у тому, що вона мене не втратила. Я завжди був би поруч з нею. Я ніколи не припиняв любити свою доньку”, – розповів Томас Маркл.

Зараз будинок Меган та Гаррі розташовний на відстані 70 миль від дому Томаса. Чоловік сподівається, що одного разу його донька постане на порозі батьківського дому. Тоді він зможе побачити свого онука Арчі, а може й онуку, яку Меган ще носить під серцем.