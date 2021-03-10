Covid-19 Україна

оновлено 10.03.2021 о 19:02

Всього:

1416438 (+6377)

Хворіють:

184099 (+6377)

Вилікувались:

1204916 (+5687)

Померло:

27423 (+219)

19:55 В Ізраїлі перевірили безпечність вакцини Pfizer на дітях
19:36 Найвідоміший стадіон Бразилії перейменують на честь Пеле
19:28 «Ліверпуль» – «РБ Лейпциг»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
19:20 На Рівненщині поліція викрила турфірму, яка продавала фейкові COVID-довідки
19:19 61% американців підтримують «План порятунку» від Джо Байдена, – CNN
19:10 COVAX потребує ще $1 млрд для допомоги бідним країнам в отриманні вакцин, — ЮНІСЕФ
19:01 Зірка «Дедпула» Морена Баккарін знову стала мамою: фото
18:55 Система охорони здоров'я Бразилії – на межі колапсу через епідемію COVID-19
18:52 «ПСЖ» – «Барселона»: де й коли дивитися онлайнову трансляцію матчу
18:36 У Борисполі чоловік збрехав про домашнє насильство, щоб патрульні його підвезли додому
18:23 Nikon розробляє повнокадрову недзеркальну фотокамеру
18:22 Volkswagen ID.4 став першим електричним кросовером бренду
18:12 Селена Гомес зізналася, що думає про завершення музичної кар’єри
17:42 Названо дату відкриття японського парку розваг
17:29 «Вони – члени сім’ї»: собаки Байдена повернуться до Білого дому
17:00 Журналістка розповіла про своє самопочуття після вакцинації
16:53 Співак The Weeknd встановив рекорд у рейтингу Billboard Hot 100
16:50 Facebook запустив застосунок Instagram Lite у 170 країнах
16:19 До кінця століття тривалість літа в Північній півкулі може збільшитися двоє
16:11 «Не думаю, що члени королівської сім’ї – расисти»: батько Меган Маркл розкритикував її інтерв’ю
15:49 Кабмін передав на приватизацію вісім державних підприємств: список
15:47 У київському Держуніверситеті телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет: відео
15:26 Єрмак заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer у найближчі тижні
15:24 Мішель Обама потрапить в Національний зал слави жінок США
14:43 Стильно та затишно: як виглядає будинок, у якому жила Меган Маркл до заміжжя
14:36 Нацгвардія США залишиться в Капітолії до кінця весни
14:11 Колишній регіонал Шипко став в.о. директора Національного інституту раку
13:51 У МЗС відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича
13:34 В Естонії призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca
13:22 Проблем з міжнародним визнанням Covishield не повинно виникати, – Ляшко
13:10 «Обозреватель» виплатив Фуксу 300 тисяч гривень компенсації

«Не думаю, що члени королівської сім’ї – расисти»: батько Меган Маркл розкритикував її інтерв’ю

Скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл не залишилося поза увагою батька герцогині. Томас Маркл вирішив перервати мовчання та прокоментувати резонансні заяви доньки.

Середа, 10 березня 2021, 16:11

Про це він розповів під час програми Good Morning Britain.

Чоловік зізнався, що його відверто розчарувала розмова Меган та Опри Вінфрі.

Зокрема, Томас Маркл звернув увагу, що Гаррі та Меган завдали сильного  удару королівській родині у вкрай непростий час. Він розкритикував герцогів за те, що вони не відтермінували вихід інтерв’ю хоча б до одужання 99-річного принца Філіпа, якому нещодавно зробили операцію на серці.

Чоловіка навіть не розчулили відверті заяви доньки про психологічні проблеми під час виконання королівських обов’язків. Ба більше, Томас Маркл переконаний, що Меган насправді не відчувала расистських проявів у палаці, а розмови про колір шкіри Арчі були несерйозними.

“Я дуже поважаю королівську сім’ю і не вважаю їх расистами. Не думаю, що британці расисти. Питання про те, якого кольору буде дитина або наскільки темною буде його шкіра, швидше за все, просто чиєсь дурне запитання. Хтось просто сказав, не подумавши, але це не означає, що британці – расисти”, – сказав Томас Маркл.

Під час інтерв’ю Меган зізналася, що дуже сумує за батьком. Однак чоловік переконує, що сотню разів перепрошував за скандальне інтерв’ю, яке дав два роки тому, але донька та зять не йдуть на контакт із ним.

За словами Томаса, він спілкується із журналістами, щоб достукатися до доньки.

“Я й далі спілкуватимуся зі ЗМІ, поки вони не поговорять зі мною. Коли вони вирішать поговорити зі мною, я припиню розмовляти з пресою. Я хотів би перепросити  за те, що зробив, але це було два роки тому. І я намагався це виправити. Річ у тому, що вона мене не втратила. Я завжди був би поруч з нею. Я ніколи не припиняв любити свою доньку”, – розповів Томас Маркл.

Зараз будинок Меган та Гаррі розташовний на відстані 70 миль від дому Томаса. Чоловік сподівається, що одного разу його донька постане на порозі батьківського дому. Тоді він зможе побачити свого онука Арчі, а може й онуку, яку Меган ще носить під серцем.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

  • Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
Теги: королівська родина, королівська родина, Меган Маркл, принц Гаррі, Томас Маркл

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook