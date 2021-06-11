Про це пише журнал People.
Зокрема, Міддлтон зізналася, що ще не бачила новонароджену Лілібет, але невимовно щаслива її появі на світ. Вона з нетерпіння чекає на знайомство з дівчинкою.
“Я бажаю їй всього найкращого. Ми ще не бачили її, але я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Не можу дочекатися зустрічі з нею”, – заявила герцогиня.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
- Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
- Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
- При цьому принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.