Новий трек СТАСІК був записаний у рамках проєкту “Звуки Чорнобиля”. Виконавиця стала першою українською артисткою, що взяла участь в цьому соціальному музичному проєкті. “Не відводь очей” — це пісня-посвята Чорнобилю, яка була написала після відвідання співачкою зони відчуження. “Чорнобиль потрапив у сліпу зону нашого зору. Ми готові віддати цю землю, цих людей і цю історію у відчуження, аби тільки не усвідомлювати, що Чорнобиль — не минуле, а наше сьогодення, і те, з чим ми, наші діти, онуки, і десятки поколінь наперед житимуть щодня”, — сказала співачка, коментуючи вихід треку.

Довідка. “Звуки Чорнобиля” це соціальний музичний проєкт, мета якого — створити альбому з 10 треків сучасної української та міжнародної музики. Кожен з треків розповідатиме історію Чорнобилю, при цьому кожен виконавець презентує своє власне бачення катастрофи.

Крім СТАСІК у проєкті візьмуть участь KAZKA, Сергій Міхалок (BRUTTO, Ляпис-98), Олександр Чемеров (Димна суміш, The Gitas), KRUTЬ, “Вагоновожатые”, ATOMIC SIMAO, Dub FX, Крістоф Етьє (TELEPOPMUSIK), BJARKI та GusGus.

Проєкт реалізується компанією Lavina Concert за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, National Chernobyl Museum, МГО “Центр ПРИПЯТЬ.ком”, МГО “Європейський Інститут Чорнобиля” та проєкту Artefact art-project.