42 тисячі років тому наша планета кілька століть жила в апокаліптичних умовах, викликаних інверсією магнітних полюсів Землі в поєднанні зі змінами в "поведінці" Сонця. Це могло викликати ряд змін навколишнього середовища і масове вимирання, в тому числі неандертальців.

Про це пише видання phys.org.

Останній глобальний геомагнітний переворот спричинив серію драматичних подій: озоновий шар був зруйнований, в тропіках вирували електричні бурі, арктичне повітря заповнило Північну Америку, крижані щити і льодовики піднялися, погода різко змінилася.

У той же час Земля піддалася впливу інтенсивного ультрафіолетового випромінювання, неандертальці і гігантські тварини, так звана мегафауна, вимерла, а сучасні люди шукали захисту в печерах.

Північний магнітний полюс не має постійного місця розташування. Замість цього він зазвичай коливається близько географічного північного полюса – точки, навколо якої обертається Земля.

З причин, до цих пір не зовсім зрозумілих, рух магнітного полюса іноді може бути більш екстремальним. Одна з найдраматичніших “міграцій полюсів” сталася близько 42 000 років тому і відома як “палеомагнітний екскурс Лашамп”, названий на честь села, де він був виявлений у Центральному французькому масиві.

До сих пір не було ясно, чи впливають такі магнітні зміни на клімат і життя на планеті.

Стародавні дерева

Щоб з’ясувати, що сталося, вчені з Університету Нового Південного Уельсу проаналізували стародавні новозеландські дерева каурі, які зберігалися в торф’яних болотах і інших відкладеннях понад 40 000 років. Використовуючи річні кільця росту дерев каурі, вони змогли скласти докладну шкалу часу того, як атмосфера Землі змінилася за цей час. Дерева показали тривалий сплеск рівня радіовуглецю в атмосфері, викликаний колапсом магнітного поля Землі при зміні полюсів.

Використовуючи недавно створену тимчасову шкалу, вдалося з’ясувати, що тропічні пояси Тихого океану і західні вітри Південного океану різко змістилися одночасно, створюючи посушливі умови в таких місцях, як Австралія. Це призвело до вимирання гігантських генгуру і вомбатів.

Великий крижаний щит Лаурентіди швидко розростався на сході США і в Канаді, а в Європі неандертальці вимерли.

Кліматичне моделювання

Працюючи з комп’ютерною програмою, вчені досліджували вплив більш слабкого магнітного поля і змін сили Сонця. Тоді сила магнітного поля впала до менш 6% від нинішньої. Компасу тоді було б складно знайти навіть північ.

Практично не маючи магнітного поля, наша планета практично повністю втратила свій озоновий шар. Додаток до усього – Сонце пережило кілька “сонячних мінімумів”, коли загальна сонячна активність була в цілому набагато нижче і була нестабільна, через що відбувалися численні масивні сонячні спалахи. Потужні іонізуючі космічні промені досягали Землі.

Ця комбінація факторів мала сильний ефект. Космічні промені високої енергії з Галактики, а також величезні потоки космічних променів від сонячних спалахів змогли проникнути у верхні шари атмосфери, зарядити частки в повітрі і викликати хімічні зміни, які призвели до втрати стратосферного озону.

Безпрецедентно високі рівні УФ-випромінювання змусило перших людей шукати порятунку в печерах, що пояснює очевидний раптовий розквіт печерного мистецтва в усьому світі 42 000 років тому.

Повинно бути, це здавалося кінцем днів.