Про це пише видання Fashionista.
Так, перший цифровий тиждень моди в Мілані пройде з 14 по 17 липня, щоб продемонструвати чоловічі та жіночі pre-колекції, а також чоловічі колекції сезону весна-літо 2021.
За словами президента Національної палати моди Італії Карло Капаса, жіночий Тиждень моди в Мілані має відбутися в традиційному форматі з 22 по 28 вересня.
Тиждень чоловічої моди в Парижі не буде переноситися і пройде згідно із запланованим розкладом – з 9 по 13 липня – бренди представлять колекції у вигляді відеозаписів у віртуальному шоурумі, повідомляє портал WWD.
Варто зазначити, що традиційний Лондонський чоловічий тиждень моди теж скасували і перевели в цифровий режим, а також зробили гендерно нейтральним. Покази пройдуть на загальній цифровій платформі, яку запустять 12 червня.
Кожен бренд сам буде вибирати, в якому форматі йому проводити показ мод.
- Раніше повідомлялося, що Французька федерація високої моди прийняла рішення скасувати Паризький тиждень чоловічої моди й Тиждень високої моди, які були заплановані на літо, через ситуацію з коронавірусом.