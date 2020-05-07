Тижні чоловічої моди в Парижі та Мілані вирішили не переносити, а провести в онлайн-режимі.

Про це пише видання Fashionista.

Так, перший цифровий тиждень моди в Мілані пройде з 14 по 17 липня, щоб продемонструвати чоловічі та жіночі pre-колекції, а також чоловічі колекції сезону весна-літо 2021.

За словами президента Національної палати моди Італії Карло Капаса, жіночий Тиждень моди в Мілані має відбутися в традиційному форматі з 22 по 28 вересня.

Тиждень чоловічої моди в Парижі не буде переноситися і пройде згідно із запланованим розкладом – з 9 по 13 липня – бренди представлять колекції у вигляді відеозаписів у віртуальному шоурумі, повідомляє портал WWD.

Варто зазначити, що традиційний Лондонський чоловічий тиждень моди теж скасували і перевели в цифровий режим, а також зробили гендерно нейтральним. Покази пройдуть на загальній цифровій платформі, яку запустять 12 червня.

Кожен бренд сам буде вибирати, в якому форматі йому проводити показ мод.