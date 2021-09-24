Neflix продовжив документальний серіал про ексцентричного власника зоопарку Джо Екзотика на другий сезон.

Про це повідомили на сторінці Neflix у Twitter.

“Цього року тигровий король повертається. І другий сезон обіцяє такий самий хаос і божевілля, як і перший!”, — заявили у стримінговому сервісі.

Наразі невідомо, про що йтиметься в новому сезоні. Точна дата релізу також поки не повідомляється.

Нагадаємо, кримінальний документальний мінісеріал “Король тигрів” заснований на реальних подіях. Він був випущений на Netflix 20 березня 2020 року.

Серіал розповідає про Джо Екзотика, власника зоопарку, якого у 2018 році заарештували за 17 федеральним звинуваченнями: у підробці документів, вбивстві п’яти тигрів і спробі вбивства на замовлення власниці зоопарку Керол Баскін, що є конкуренткою Екзотика.

Суд Оклахоми засудив чоловіка до 22 років в’язниці, але Джо Екзотик заперечував свою провину і просив тодішнього президента США Дональда Трампа про помилування, але цього не сталося.