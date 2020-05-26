У Мережі з'явився кавер на хіт Брітні Спірс "Toxic", виконаний Френком Сінатрою. Трек був згенерований за допомогою нейромережі.

Про це повідомляють #Букви.

В кінці квітня поточного року американська компанія OpenAI, пов’язана з розробкою штучного інтелекту, представила нейромережу Jukebox (з англ. “музичний автомат”).

Ця нейромережа здатна генерувати музику (в тому числі — спів) в різних жанрах та стилях. Так, в Jukebox можна внести дані про жанр, артиста, та текст пісні, і на виході отримати згенерувану композицію. З прикладами згенерованих OpenAI пісень можна ознайомитися за посиланням.

Для навчання нейромережі була використана база даних з 1.2 мільйонів пісень (переважно англійською мовою), включаючи метадані (ім’я артиста, жанр, рік публікації, ключові слова, які описують настрій пісні) та текст пісні.

Редакція американського онлайн-журналу про науку та техніку Futurism в своєму матеріалі про Jukebox зазначила, що це — “неймовірний технологічний подвиг”.

Водночас добірка треків, якими поділилася компанія OpenAI, редакції журналу не сподобалася. Тому журналісти звернулися до компанії з проханням записати спеціально для них незвичайний трек — хіт Брітні Спірс “Toxic”, випущений в 2003 році, у виконанні популярного американського естрадного співака Френка Сінатри (1915 — 1998).

OpenAI погодилися зробити це. Ось що вийшло:

Нагадаємо, як звучить оригінал: