Про це повідомляють #Букви.

Історія свята

Насправді 4 травня обрали для відзначення Дня “Зоряних війн” невипадково. Існує цікава історія, яка визначила дату.

Найвідомішою цитатою з фільму вважається “May the Force be with you” (Нехай буде з тобою сила). Проте найвідданіші шанувальники обігрують її як May the fourth be with you (Нехай буде з тобою четверте травня, від fourth – четвертий і May – травень).

У 2005 році режисера Джорджа Лукаса попросили озвучити цю знамениту цитату в одному з інтерв’ю. Фразу “May the force be with you” синхронний перекладач на німецьку мову переклав як “Am 4. Mai sind wir bei Ihnen” (Ми будемо з вами 4 травня). Так було започатковане неофіційне свято – День “Зоряних війн”.

Вперше шанувальники фільму влаштували масове святкування 4 травня 2011 року у Торонто (Канада). Тоді на вулицях міста відбулося костюмоване дійство, мінівистави та інші творчі заходи. Відтоді це свято відзначають щорічно у всьому світі.

“Зоряні війни”: у якому порядку дивитися частини?

Фанати й досі сперечаються, у якому порядку варто переглядати частини улюбленої стрічки. Одні впевнені, що необхідно переглядати у хронологічному порядку, інші звикли дивитися улюблені “Зоряні війни” у порядку саги Скайвокера, а решта фанатів переглядають у порядку мозку Галактики.

Звісно, перегляд “Зоряних війн” у кожному з цих порядків має особливе значення, тому ми пропонуємо три варіанти.

“Зоряні війни” у хронологічному порядку:

Зоряні війни: фантомна загроза

Зоряні війни: Атака клонів

Анімаційний фільм ” Війни клонів “

Анімаційний серіал ” Війни клонів “

Зоряні війни: Помста ситхів

Соло: Історія “Зоряних воєн”

Мультсеріал ” Зоряні війни повстанців “

Rogue One: Історія “Зоряних воєн”

Зоряні війни: нова надія

Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь

Зоряні війни: Повернення джедаїв

Мандалорець

Опір “Зоряних воєн” 1 сезон

Зоряні війни: Пробудження сили

Зоряні війни: Останні джедаї

Опір “Зоряних воєн” 2 сезон

Зоряні війни: Схід Скайвокера.

Цей порядок не вимагає додаткових уточнень. Саме так відбувалися події всесвіту “Зоряних воєн” на хронології BBY (до битви при Явіні)/ABY (після битви при Явіні).

“Зоряні війни” у порядку саги Скайвокера:

Зоряні війни: нова надія

Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь

Зоряні війни: фантомна загроза

Зоряні війни: Атака клонів

Анімаційний фільм “Війни клонів “

Анімаційний серіал “Війни клонів “

Зоряні війни: Помста ситхів

Соло: Історія “Зоряних воєн”

Мультсеріал “Зоряні війни повстанців “

Rogue One: Історія “Зоряних воєн”

Зоряні війни: Повернення джедаїв

Мандалорець

Опір “Зоряних воєн” 1 сезон

Зоряні війни: Пробудження сили

Зоряні війни: Останні джедаї

Опір “Зоряних воєн” 2 сезон

Зоряні війни: Схід Скайвокера

Переглядаючи “Зоряні війни” у цьому порядку ви зможете детально вивчити Люка Скайвокера. Глядач дізнається про сім’ю та особливості персонажа.

“Зоряні війни” у порядку мозку Галактики:

Rogue One: Історія “Зоряних воєн”

Зоряні війни: нова надія

Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь

Зоряні війни: фантомна загроза

Зоряні війни: Атака клонів

Зоряні війни: Війни клонів (анімаційний фільм)

Зоряні війни: Війни клонів (мультсеріал)

Зоряні війни: Помста ситхів

Повстанці Зоряних воєн

Зоряні війни: Повернення джедаїв

Мандалорець

Опір “Зоряних воєн” 1 сезон

Зоряні війни: Пробудження сили

Соло: Історія “Зоряних воєн”

Зоряні війни: Останні джедаї

Опір “Зоряних воєн” 2 сезон

Зоряні війни: Схід Скайвокера

Ми рекомендуємо цей порядок перегляду для найвідданіших шанувальників “Зоряних війн”, які бачили кожну частину достатню кількість разів. Цей порядок повинен допомогти вам вловити всі невеликі меседжі стрічки. Це може стати для вас дійсно дивним досвідом, але точно не залишить байдужими.

Стрічка, що стала легендою

“Зоряні війни” абсолютно точно стали культом та цілою наукою для армії прихильників у цілому світі. Кожен кадр можна розглядати вічно, так само як і вивчати кожного персонажа.

Лише палкі шанувальники знають, що фільм міг отримати зовсім іншу назву. Спочатку у кіностудії 20th Century Fox не схвалили словосполучення “Зоряні війни”. У компанії вважали, що ця назва викличе негативні асоціації. Але інших назв не вдалося придумати. Тому залишили початковий варіант.

Режисер Джордж Лукас особливо ретельно створював кожного героя. Наприклад, Vader у перекладі з голландського означає “батько”. Таким способом Лукас натякнув, що Дарт Вейдер матиме особливу роль у “Зоряних війнах”.

Востаннє “Зоряні війни” виходили у 2019 році. Хтозна, може зовсім скоро глядачі отримають нову порцію космічного натхнення.

Свято світового масштабу

Культова стрічка за стільки років отримала мільйони фанатів у всьому світі. При цьому шанувальниками стрічки вважають себе люди абсолютно різних поколінь. Хіба це не можна вважати вершиною успіху?

День “Зоряних війн” відзначає й Google. Ось якими святковими конфеті він привітав шанувальників стрічки.

Не забув про цей день й актор “Зоряних війн” Семюель Л. Джексон. На своїй Instagram-сторінці він опублікував фото у футболці на честь легендарної стрічки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Samuel L Jackson (@samuelljackson)



Водночас стрічки соціальних мереж щосекунди наповнюють ностальгічні публікації фанатів фільму з усіх куточків світу.

Proof that cats belong to the dark side #StarWarsDay#MayThe4thBeWithYou 📹 thebaksy | IG pic.twitter.com/mCKHle0MUk — 9GAG (@9GAG) May 4, 2021

Вітаю всіх джедаїв з днем сили. Хай не опустяться ваші світлові мечі

#MayThe4thBeWithYou — Латіс (@MrLatis) May 4, 2021

Happy Star Wars day – thanks for the epic gift, Star Wars and Disney! A limited edition Bad Batch clone trooper helmet, one of only 12 in existence… safe to say that this Star Wars nerd was pretty stoked!! 😁 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/Z5vunebjAH — Robert Irwin (@RobertIrwin) May 4, 2021

Hold your loved ones closer than ever 😇💑 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/xe22JEmitP — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 4, 2021

Behind the Scenes Of The Empire Strikes Back © Lucas Film Ltd

1980#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/zAi8ApU78Q — Jo Coyne (@Jopolkadot) May 4, 2021

Happy #MayThe4thBeWithYou . It's not even 8 am and I'm already overflowing with feels. pic.twitter.com/XoiOr0R1dJ — Amanda-lorian (@starlingaj) May 4, 2021