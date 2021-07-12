11 липня на аукціоні Heritage у Далласі (США) продали нерозпаковану комп'ютерну гру Super Mario 64 1996 року за рекордні 1 560 000 доларів.

Про це повідомив аукціонний дім.

Super Mario є однією з найбільш продаваних відеоігор для консолі Nintedo 64.

При цьому за два дні до продажу Super Mario на аукціоні продали рідкісну версію відеогри Legend of Zelda, яку випустили наприкінці 1987 року. Лот придбали за 870 тисяч доларів — це був рекорд для відеогри на аукціоні.