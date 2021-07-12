Про це повідомив аукціонний дім.

Super Mario є однією з найбільш продаваних відеоігор для консолі Nintedo 64.

При цьому за два дні до продажу Super Mario на аукціоні продали рідкісну версію відеогри Legend of Zelda, яку випустили наприкінці 1987 року. Лот придбали за 870 тисяч доларів — це був рекорд для відеогри на аукціоні.

  • У квітні 2021 року нерозпакована копія оригінальної відеогри Super Mario Bros. пішла з молотка за рекордні $660 тисяч.