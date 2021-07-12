Про це повідомив аукціонний дім.
Super Mario є однією з найбільш продаваних відеоігор для консолі Nintedo 64.
🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l
— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021
При цьому за два дні до продажу Super Mario на аукціоні продали рідкісну версію відеогри Legend of Zelda, яку випустили наприкінці 1987 року. Лот придбали за 870 тисяч доларів — це був рекорд для відеогри на аукціоні.
- У квітні 2021 року нерозпакована копія оригінальної відеогри Super Mario Bros. пішла з молотка за рекордні $660 тисяч.