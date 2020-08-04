Netflix оголосив про випуск 5-го та останнього сезону одного з найпопулярніших проєктів на платформі — серіалу "Паперовий будинок". Творці серіалу обіцяють, що ця частина буде "найепічнішою".

Про це повідомляють #Букви.

Кілька днів тому Netflix натякнув на те, що розпочинається робота над 5-им сезоном серіалу “Паперовий будинок”, а також те, що цей сезон буде останнім.

“Пограбування добігає кінця. Частина 5”, — йшлося в повідомленні.

THE HEIST COMES TO AN END PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff — Netflix (@netflix) July 31, 2020

Як відомо, іспанський телесеріал в жанрі кримінальної драми “Паперовий будинок” вийшов у 2017 році. Дія серіалу розгортається навколо групи авантюристів, які планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Перебуваючи в Мадриді, загадкова людина, відома як “Професор”, набирає групу з восьми осіб з кодовими іменами — назвами міст, для реалізації цього амбітного плану.

Після успіху серіалу на іспанському ТВ ним зацікавив американський стрімінговий сервіс Netflix. Зрештою сервіс купив права на міжнародний показ драми та почав займатися його виробництвом.

У 2018 році “Паперовий будинок” став найпопулярнішим неангломовним телесеріалом платформи. Газета The New York Times включила серіал у свій список найкращих іноземних телесеріалів 2018 року. Одразу три персонажі серіалу (Професор, Токіо та Денвер) потрапили у ТОП-20 найпопулярніших героїв телесеріалів згідно з опитуваннями TV Time. Того ж року серіал став лауреатом Міжнародної премії “Еммі” як найкращий драматичний серіал.

Яким буде 5 сезон?

В останньому, 4 сезоні, команда Професора втратила улюбленого члена — Найробі, яку було убито начальником служби безпеки Банку Іспанії. У 5 сезоні команда Професора матиме помститися за її смерть.

У коментарі виданню Entertainment Weekly творець серіалу Алекс Піна розповів, що ця частина буде “найепічнішою з усіх”.

“Ми переходимо від шахової гри — простої інтелектуальної стратегії — до військової стратегії. Адреналін знаходиться в ДНК “Паперового будинку”. Кожні тридцять секунд відбувається те, що порушує перебіг подій. Адреналін триватиме до кінця пограбування Банку Іспанії. Однак банда тепер буде втягнута в незворотні ситуації, в дику війну: це найепічніша частина з усіх, що ми знімали”, — сказав він.

До того ж у новому сезоні у команді Професора з’являться нові обличчя. Нових членів банди гратимуть актори Мігель Анхель Сильвестр та Патрік Кріадо. Піна поки не розкривав подробиць про те, як саме вони будуть вписуватися в історію.