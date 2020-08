Про це повідомляють #Букви.

Кілька днів тому Netflix натякнув на те, що розпочинається робота над 5-им сезоном серіалу “Паперовий будинок”, а також те, що цей сезон буде останнім.

THE HEIST COMES TO AN END

PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff

— Netflix (@netflix) July 31, 2020