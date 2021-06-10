Про це повідомив Twitter-аккаунт Netflix Geeked, докладніше пише портал Variety.

Так, до касту приєдналися Емібет Макналті ( “Енн”), Майлс Труітт ( “Атланта”), Реджина Чен ( “Хранителі”) і Грейс Ван Дін ( “Новачок”).

Макналті зіграє Віккі, круту всезнайка, яка закохається в одного з головних героїв.

Труітт буде грати Патрика, зірку баскетболу школи “Хокінс”.

Реджина Чен зіграє міс Келлі, відому Консультантка по вихованню, яка дуже дбає про учнів.

Ван Дін виконає роль Кріссі, головною чирлідерши школи, що приховує таємницю.

У новому сезоні серіалу буде дев’ять епізодів. Дата прем’єри досі не призначена.

Також анонсований кросовер “Дуже дивних справ” з грою Smite.

  • На початку травня стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер четвертого сезону одного з найпопулярніших серіалів “Дуже дивні справи”.