Про це повідомив Twitter-аккаунт Netflix Geeked, докладніше пише портал Variety.

Так, до касту приєдналися Емібет Макналті ( “Енн”), Майлс Труітт ( “Атланта”), Реджина Чен ( “Хранителі”) і Грейс Ван Дін ( “Новачок”).

Макналті зіграє Віккі, круту всезнайка, яка закохається в одного з головних героїв.

Труітт буде грати Патрика, зірку баскетболу школи “Хокінс”.

Реджина Чен зіграє міс Келлі, відому Консультантка по вихованню, яка дуже дбає про учнів.

Ван Дін виконає роль Кріссі, головною чирлідерши школи, що приховує таємницю.

У новому сезоні серіалу буде дев’ять епізодів. Дата прем’єри досі не призначена.

all aboard! the Duffer Brothers are here with special news that they want to personally share with you. @stranger_things #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl

Також анонсований кросовер “Дуже дивних справ” з грою Smite.

Stock up on waffles and pump up some 80s music. Your favorite Netflix show has partnered with SMITE to bring you your newest obsession, more news coming during #GeekedWeek pic.twitter.com/da5BkLxIHa

