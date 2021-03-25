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Netflix готує десятки прем’єр: що подивитися у квітні

Стрімінговий сервіс Netflix готовий розпочати сезон найочікуваніших прем’єр. Зокрема, у квітні глядачів чекають десятки новинок.

Четвер, 25 березня 2021, 18:29

Про це повідомляють #Букви.

У квітні платформа запускає 2 сезон улюбленого реаліті-серіалу “The Circle” (“Коло”). Крім того, Netflix планує квітневу прем’єру триб’ют-концерту Dolly Parton MusiCares. Глядачів також потішать новим документальним фільмом про дослідника Девіда Аттенборо, а також стрічкою “Тінь і Кістка”.

Прем’єри з’являтимуться на Netflix поступово протягом усього місяця.

1 квітня:

  • Чарівні Анди: 2 сезон;
  • Жартівливі зустрічі: 2 сезон;
  • Tersanjung The Movie;
  • Зношені історії;
  • Cop Out;
  • Друзі з перевагами;
  • Підступний;
  • Юридична блондинка;
  • Лепрекон;
  • Піаніст;
  • Володіння;
  • Секрети великих британських замків: 1 сезон;
  • Дружина мандрівника у часі;
  • Велика щаслива родина Мадлі Тайлера Перрі;
  • Білий хлопець;
  • Завжди говори “так”.

2-7 квітня:

  • Бетонний ковбой;
  • Просто скажи “так”;
  • Мадам Клод;
  • Змія;
  • Небо високо;
  • Втеча з планети Земля;
  • Те, що лежить нижче;
  • Кодоване упередження;
  • Возз’єднання сім’ї: Частина 3;
  • Останні діти на Землі: щасливого апокаліпсису;
  • Великий день: Колекція 2;
  • Доллі Партон: данина MusiCares;
  • Snabba Cash;
  • Це пограбування: найбільший у світі мистецький розбійник;
  • Весільний тренер.

8-15 квітня:

  • Шлях домашнього чоловіка;
  • Ви коли-небудь бачили світлячків?;
  • Ніч у раю;
  • Сила грому;
  • Вставка;
  • Діана: Інтерв’ю, яке сколихнуло світ;
  • Нові боги: Нежа Відроджена;
  • Нікі, Рікі, Дікі та Світанок: Сезони 1-4;
  • Бейкер і красуня: 1 сезон;
  • Могутній експрес: 3 сезон;
  • Моє кохання: шість історій справжнього кохання;
  • Коло: 2 сезон;
  • Тато перестань мене бентежити!;
  • Юридична школа;
  • Душа;
  • Чому ти вбив мене?;
  • Темне місто під ритмом;
  • Майстер;
  • Їхати або вмерти.

16- 23 квітня:

  • Арло хлопчик-алігатор;
  • Ajeeb Daastaans;
  • Барбі та Челсі: Загублений день народження;
  • Багряний пік;
  • Швидкі перегонники: 4 сезон: Мексика;
  • Into the Beat;
  • Пік;
  • Синхронний;
  • Чому ти такий;
  • Дружина хранителя зоопарку;
  • Луїс Мігель – Серіал: 2 сезон;
  • Міс Слоун;
  • Маски PJ: 3 сезон;
  • Світ коали Іззі: 2 сезон;
  • Нуль;
  • Життя у кольорі з Девідом Аттенборо;
  • Зупинений пасажир;
  • Heroes: Silence і Rock & Roll;
  • Тінь і кістка;
  • Скажи мені, коли.

27-30 квітня:

  • Серпень: округ Осейдж;
  • Битва за Лос-Анджелес;
  • Fatma;
  • Іди! Іди! Кори Карсон: 4 сезон;
  • Sexify;
  • Посібник зі сну в головному просторі;
  • Що чули і бачили;
  • Ясуке;
  • Невинний;
  • Мітчеллз проти машин;
  • Домашні зірки;
  • Непримітний Хуанкіні: 2 сезон.

Раніше стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.

  • Стрімінговий сервіс Netflix розробив та почав тестувати функцію, яка спрямована на запобігання використання одного акаунту з підпискою кількома людьми.
Теги: прем'єра, Netflix

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