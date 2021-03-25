Netflix готує десятки прем’єр: що подивитися у квітні

Про це повідомляють #Букви.
У квітні платформа запускає 2 сезон улюбленого реаліті-серіалу “The Circle” (“Коло”). Крім того, Netflix планує квітневу прем’єру триб’ют-концерту Dolly Parton MusiCares. Глядачів також потішать новим документальним фільмом про дослідника Девіда Аттенборо, а також стрічкою “Тінь і Кістка”.
Прем’єри з’являтимуться на Netflix поступово протягом усього місяця.
1 квітня:
- Чарівні Анди: 2 сезон;
- Жартівливі зустрічі: 2 сезон;
- Tersanjung The Movie;
- Зношені історії;
- Cop Out;
- Друзі з перевагами;
- Підступний;
- Юридична блондинка;
- Лепрекон;
- Піаніст;
- Володіння;
- Секрети великих британських замків: 1 сезон;
- Дружина мандрівника у часі;
- Велика щаслива родина Мадлі Тайлера Перрі;
- Білий хлопець;
- Завжди говори “так”.
2-7 квітня:
- Бетонний ковбой;
- Просто скажи “так”;
- Мадам Клод;
- Змія;
- Небо високо;
- Втеча з планети Земля;
- Те, що лежить нижче;
- Кодоване упередження;
- Возз’єднання сім’ї: Частина 3;
- Останні діти на Землі: щасливого апокаліпсису;
- Великий день: Колекція 2;
- Доллі Партон: данина MusiCares;
- Snabba Cash;
- Це пограбування: найбільший у світі мистецький розбійник;
- Весільний тренер.
8-15 квітня:
- Шлях домашнього чоловіка;
- Ви коли-небудь бачили світлячків?;
- Ніч у раю;
- Сила грому;
- Вставка;
- Діана: Інтерв’ю, яке сколихнуло світ;
- Нові боги: Нежа Відроджена;
- Нікі, Рікі, Дікі та Світанок: Сезони 1-4;
- Бейкер і красуня: 1 сезон;
- Могутній експрес: 3 сезон;
- Моє кохання: шість історій справжнього кохання;
- Коло: 2 сезон;
- Тато перестань мене бентежити!;
- Юридична школа;
- Душа;
- Чому ти вбив мене?;
- Темне місто під ритмом;
- Майстер;
- Їхати або вмерти.
16- 23 квітня:
- Арло хлопчик-алігатор;
- Ajeeb Daastaans;
- Барбі та Челсі: Загублений день народження;
- Багряний пік;
- Швидкі перегонники: 4 сезон: Мексика;
- Into the Beat;
- Пік;
- Синхронний;
- Чому ти такий;
- Дружина хранителя зоопарку;
- Луїс Мігель – Серіал: 2 сезон;
- Міс Слоун;
- Маски PJ: 3 сезон;
- Світ коали Іззі: 2 сезон;
- Нуль;
- Життя у кольорі з Девідом Аттенборо;
- Зупинений пасажир;
- Heroes: Silence і Rock & Roll;
- Тінь і кістка;
- Скажи мені, коли.
27-30 квітня:
- Серпень: округ Осейдж;
- Битва за Лос-Анджелес;
- Fatma;
- Іди! Іди! Кори Карсон: 4 сезон;
- Sexify;
- Посібник зі сну в головному просторі;
- Що чули і бачили;
- Ясуке;
- Невинний;
- Мітчеллз проти машин;
- Домашні зірки;
- Непримітний Хуанкіні: 2 сезон.
Раніше стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.
- Стрімінговий сервіс Netflix розробив та почав тестувати функцію, яка спрямована на запобігання використання одного акаунту з підпискою кількома людьми.