Netflix готує десятки прем’єр: що подивитися у квітні

Про це повідомляють #Букви.

У квітні платформа запускає 2 сезон улюбленого реаліті-серіалу “The Circle” (“Коло”). Крім того, Netflix планує квітневу прем’єру триб’ют-концерту Dolly Parton MusiCares. Глядачів також потішать новим документальним фільмом про дослідника Девіда Аттенборо, а також стрічкою “Тінь і Кістка”.

Прем’єри з’являтимуться на Netflix поступово протягом усього місяця.

1 квітня:

Чарівні Анди: 2 сезон;

Жартівливі зустрічі: 2 сезон;

Tersanjung The Movie;

Зношені історії;

Cop Out;

Друзі з перевагами;

Підступний;

Юридична блондинка;

Лепрекон;

Піаніст;

Володіння;

Секрети великих британських замків: 1 сезон;

Дружина мандрівника у часі;

Велика щаслива родина Мадлі Тайлера Перрі;

Білий хлопець;

Завжди говори “так”.

2-7 квітня:

Бетонний ковбой;

Просто скажи “так”;

Мадам Клод;

Змія;

Небо високо;

Втеча з планети Земля;

Те, що лежить нижче;

Кодоване упередження;

Возз’єднання сім’ї: Частина 3;

Останні діти на Землі: щасливого апокаліпсису;

Великий день: Колекція 2;

Доллі Партон: данина MusiCares;

Snabba Cash;

Це пограбування: найбільший у світі мистецький розбійник;

Весільний тренер.

8-15 квітня:

Шлях домашнього чоловіка;

Ви коли-небудь бачили світлячків?;

Ніч у раю;

Сила грому;

Вставка;

Діана: Інтерв’ю, яке сколихнуло світ;

Нові боги: Нежа Відроджена;

Нікі, Рікі, Дікі та Світанок: Сезони 1-4;

Бейкер і красуня: 1 сезон;

Могутній експрес: 3 сезон;

Моє кохання: шість історій справжнього кохання;

Коло: 2 сезон;

Тато перестань мене бентежити!;

Юридична школа;

Душа;

Чому ти вбив мене?;

Темне місто під ритмом;

Майстер;

Їхати або вмерти.

16- 23 квітня:

Арло хлопчик-алігатор;

Ajeeb Daastaans;

Барбі та Челсі: Загублений день народження;

Багряний пік;

Швидкі перегонники: 4 сезон: Мексика;

Into the Beat;

Пік;

Синхронний;

Чому ти такий;

Дружина хранителя зоопарку;

Луїс Мігель – Серіал: 2 сезон;

Міс Слоун;

Маски PJ: 3 сезон;

Світ коали Іззі: 2 сезон;

Нуль;

Життя у кольорі з Девідом Аттенборо;

Зупинений пасажир;

Heroes: Silence і Rock & Roll;

Тінь і кістка;

Скажи мені, коли.

27-30 квітня:

Серпень: округ Осейдж;

Битва за Лос-Анджелес;

Fatma;

Іди! Іди! Кори Карсон: 4 сезон;

Sexify;

Посібник зі сну в головному просторі;

Що чули і бачили;

Ясуке;

Невинний;

Мітчеллз проти машин;

Домашні зірки;

Непримітний Хуанкіні: 2 сезон.