Про це виданню WWD розповіла засновниця і креативна директорка бренду Мері Еліс Мелоун.

У колекцію увійдуть 15 чоловічих і жіночих моделей. Додаткова інформація про дизайн і ціни на взуття поки недоступна, але очікується, що колекція надійде в продаж в 2022 році.

“Я велика шанувальниця “Бріджертонів”. Він (серіал, – ред.) звертається до минулого з революційним і захопленим почуттям, а я рівно так само підходжу до виготовлення взуття. Це партнерство було захоплюючим з точки зору дизайну, воно дозволило нам відчути пишність і безсоромну пишність моди епохи Регентства. Але це також було дуже природно”, – зазначила Мелоун.

Malone Souliers – незалежний взуттєвої бренд, відомий своїми жіночними формами і, зокрема, дизайном взуття на високих підборах. Взуття бренду продається в магазинах Bergdorf Goodman і Nordstrom за ціною від 450 до 600 доларів.