Netflix назвав дату виходу четвертого сезону «Корони»

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер четвертого сезону історичного серіалу "Корона" і назвав дату його виходу.

Ролик опубліковано на YouYube-каналі сервісу.

Серіал “Корона” – це історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Творцем і сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, а виробництвом займаються компанії Left Bank Pictures і Sony Pictures Television.

Так, роль Єлизавети II в четвертому сезоні знову виконає Олівія Колман.

У цьому сезоні також з’явиться Маргарет Тетчер, яку грає Джилліан Андерсон, а також юна Діана Спенсер, роль якої виконає Емма Коррін.

Четвертий сезон “Корони” вийде на Netflix 15 листопада.