Netflix назвав дату виходу четвертого сезону «Корони»

Ролик опубліковано на YouYube-каналі сервісу.
Серіал “Корона” – це історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Творцем і сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, а виробництвом займаються компанії Left Bank Pictures і Sony Pictures Television.
Так, роль Єлизавети II в четвертому сезоні знову виконає Олівія Колман.
У цьому сезоні також з’явиться Маргарет Тетчер, яку грає Джилліан Андерсон, а також юна Діана Спенсер, роль якої виконає Емма Коррін.
Четвертий сезон “Корони” вийде на Netflix 15 листопада.
- Історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II, “Корона” вирішили продовжити на 6 сезон.