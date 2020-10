Перелік фільмів опублікований на сайті компанії.

Туди увійшли 25 картин:

The Boys in the Band / Оркестранти

Da-5-bloods / П’ятеро однієї крові

Тһе Devil All the Time / Диявол завжди тут

Dick Johnson Is Dead / Дік Джонсон мертвий

Eurovision Song Contest : the Story of Fire Saga / Євробачення: Історія вогняної саги

The Forty-Year-Old Version / Версія 40-річної давності

The Half of It / Половина

I’m No Longer Here / Я більше не буду

I’m Thinking of Ending Things / Я думаю з усім цим покінчити

Lost Girls / Загублені дівчата

Miss Americana / Міс Американа

The Old Guard / Безсмертна гвардія

Rebecca / Ребекка

The Trial of the Chicago 7 / Суд надчиказькою сімкою

Документальні:

Athlete A / Атлет А

Becoming / Становлення

Crip Camp: the disability Revolution / Особливий табір: Революція інвалідності

Disclosure / Викриття

Father Soldier Son / Батько Солдат Син

Mucho mucho Amor: The Legend of Walter Mercado / Мучо Мучо Амор: Легенда про Вальтера Меркадо

Rising Phoenix / Висхідний Фенікс

The Social Dilemma / Соціальна дилема

Анімаційні:

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon / Баранчик Шон: Фермагеддон

Over the Moon / Подорож на місяць

The Willoughbys / Сім’я Уіллоубі