Перелік фільмів опублікований на сайті компанії.
Туди увійшли 25 картин:
The Boys in the Band / Оркестранти
Da-5-bloods / П’ятеро однієї крові
Тһе Devil All the Time / Диявол завжди тут
Dick Johnson Is Dead / Дік Джонсон мертвий
Eurovision Song Contest : the Story of Fire Saga / Євробачення: Історія вогняної саги
The Forty-Year-Old Version / Версія 40-річної давності
The Half of It / Половина
I’m No Longer Here / Я більше не буду
I’m Thinking of Ending Things / Я думаю з усім цим покінчити
Lost Girls / Загублені дівчата
Miss Americana / Міс Американа
The Old Guard / Безсмертна гвардія
Rebecca / Ребекка
The Trial of the Chicago 7 / Суд надчиказькою сімкою
Документальні:
Athlete A / Атлет А
Becoming / Становлення
Crip Camp: the disability Revolution / Особливий табір: Революція інвалідності
Disclosure / Викриття
Father Soldier Son / Батько Солдат Син
Mucho mucho Amor: The Legend of Walter Mercado / Мучо Мучо Амор: Легенда про Вальтера Меркадо
Rising Phoenix / Висхідний Фенікс
The Social Dilemma / Соціальна дилема
Анімаційні:
A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon / Баранчик Шон: Фермагеддон
Over the Moon / Подорож на місяць
The Willoughbys / Сім’я Уіллоубі
- Раніше Netflix назвав найпопулярніший дебютний серіал 2020 року.