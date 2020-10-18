Про це повідомила компанія в Twitter.
За перші 28 днів 48 млн користувачів записалися на прийом до “Сестри Ретчед”, що зробило його найбільшою кількістю переглядів стартовим сезоном поточного року “, – йдеться в повідомленні.
Прем’єра відбулася 18 вересня. Серіал є приквелом фільму Мілоша Формана “Пролітаючи над гніздом зозулі”, знятого за романом письменника Кена Кізі.
Головну роль виконує актриса Сара Полсон, яка зіграла у фільмі “12 років рабства” і серіалах “Відчайдушні домогосподарки”, “Американська історія жахів” і “Американська історія злочинів”.
- Раніше повідомлялося, що студія DreamWorks показала перший трейлер анімаційного фільму “Сімейка Крудсів: Нова ера” (The Croods 2: A New Age), який є продовженням мультфільму 2013 року “Сімейка Крудсів”.