Перший сезон серіалу "Сестра Ретчед" став дебютним шоу на платформі Netflix в 2020 році з найбільшою кількістю переглядів.

Про це повідомила компанія в Twitter.

За перші 28 днів 48 млн користувачів записалися на прийом до “Сестри Ретчед”, що зробило його найбільшою кількістю переглядів стартовим сезоном поточного року “, – йдеться в повідомленні.

Прем’єра відбулася 18 вересня. Серіал є приквелом фільму Мілоша Формана “Пролітаючи над гніздом зозулі”, знятого за романом письменника Кена Кізі.

Головну роль виконує актриса Сара Полсон, яка зіграла у фільмі “12 років рабства” і серіалах “Відчайдушні домогосподарки”, “Американська історія жахів” і “Американська історія злочинів”.