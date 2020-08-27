Про це Netflix заявив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

“Новий живий серіал “Resident Evil”, заснований на легендарній франшизі жахів Capcom, виходить на Netflix”, — повідомили у компанії.

Netflix опублікував світлину сценарію майбутнього серіалу та зазначив, що він міститиме 8 частин, кожна серія триватиме годину.

Також відомо, що події у ньому розгортатимуться у місті Нью Раккун-сіті, а центрі сюжету — дочки Альберта Вескера — одного з головних антагоністів гри Джейд та Біллі Вескер.

Акторський склад серіалу і дата його виходу наразі невідомі.

Нагадаємо, Resident Evil — це серія відеоігор та медіа франшиза, створена Сіндзі Мікамі й Токуро Фудзівара та розроблена компанією Capcom. Франшиза містить серію ігор жанру хорор, а також художні фільми, анімаційні фільми, комікси, новели, аудіодрами та іншу супутню продукцію. Історія концентрується на боротьбі із зомбі та мутантами.

Перша гра Resident Evil була випущена в 1996 році. Події розгорталися в містечку Раккун-Сіті. Франшиза виросла до численних продовжень у різних жанрах, які включали елементи екшену, дослідження та розв’язання головоломок, а також сюжетні лінії, натхненні фільмами жахів.

Упродовж 2002-2016 років було випущено шість художніх фільмів. Згодом вийшли сиквели “Оселя зла — 2: Апокаліпсис” (2004), “Оселя зла – 3” (2007), “Оселя зла – 4: Життя після смерті” (2010), “Оселя зла: Відплата” (2012), “Оселя зла: Остання глава “(2017). Головну роль у всіх фільмах зіграла Міла Йовович. Чотири з шести фільмів знімав британський режисер Пол Андерсон.