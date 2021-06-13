Про це повідомляє журнал Collider.

Зокрема, до проєкту приєдналися Елла Балинський (“Ангели Чарлі”), Тамара Смарт (“Артеміс Фаул”), Сієна Агудонг (“Форсаж 9”), Аделін Рудольф (“Моторошні пригоди Сабріни”) і Паола Нуньєс (“Погані хлопці назавжди “). Які саме ролі зіграють актори творці шоу поки не розголошують.

Фільмуванням серіалу “Оселя зла” займеться студія Constantin Film. Раніше вона випустила кілька повнометражних фільмів за мотивами цієї серії відеоігор. Продюсером серіалу стане генеральний директор Constantin Film Мартін Мошкович.

За сюжетом у світі спалахнула епідемія небезпечного вірусу, який миттєво перетворює заражених на зомбі. Герої розуміють, що ця історія може бути політичною змовою, тому крім порятунку людства їм належить розібратися ще й з викриттям влади.

Дата релізу серіалу поки невідома.