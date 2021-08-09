Ролик опубліковано в YouTube.
У новому ролику можна побачили кадри із попередніх сезонів серіалу, а також деякі нові кадри, наприклад, яким буде новий монстр та парк розваг.
Попередній сезон встановив рекорд переглядів на Netflix. За даними відеосервісу, за чотири дні після виходу його подивилися більше 40 мільйонів користувачів.
Черговий сезон серіалу вийде в 2022 році.
Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF
— Netflix (@netflix) August 6, 2021
Раніше повідомлялося, що стрімінговий сервіс Netflix почне випускати відеоігри на своїй платформі. Проєкт планують запустити вже наступного року.
- У квітні цього року стрімінговий сервіс Netflix завершив зйомки другого сезону популярного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”).
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.
- Шоу-раннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповіла про новий сезон проєкту, в якому з’являться ЛГБТ-персонажі.