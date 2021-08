Ролик опубліковано в YouTube.

У новому ролику можна побачили кадри із попередніх сезонів серіалу, а також деякі нові кадри, наприклад, яким буде новий монстр та парк розваг.

Попередній сезон встановив рекорд переглядів на Netflix. За даними відеосервісу, за чотири дні після виходу його подивилися більше 40 мільйонів користувачів.

Черговий сезон серіалу вийде в 2022 році.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF

— Netflix (@netflix) August 6, 2021