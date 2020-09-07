Кадри з’явилися у Twitter-аккаунті Netflix.
Сценарій фільму в 1990-х написав батько режисера Джек Фінчер, але він помер до початку виробництва.
У головній ролі знявся Гері Олдман, він грає голлівудського сценариста і критика Хермана Манкевіча. Також у фільмі знялися актори Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз, Том Пелфрі, Том Берк, Чарльз Денс.
Сюжет розгортається в 30-х роках ХХ століття. Сценарист і критик Херман Манкевич намагається вчасно завершити сценарій культового фільму Орсона Уеллса “Громадянин Кейн”.
Очікується, що прем’єра відбудеться в жовтні 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився перший трейлер кіноадаптації бродвейської постановки “Оркестранти” (The Boys in the Band) від Netflix.