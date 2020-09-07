Стрімінговий сервіс Netflix опублікував кадри першого за останні шість років фільму Девіда Фінчера "Манк".

Кадри з’явилися у Twitter-аккаунті Netflix.

Сценарій фільму в 1990-х написав батько режисера Джек Фінчер, але він помер до початку виробництва.

У головній ролі знявся Гері Олдман, він грає голлівудського сценариста і критика Хермана Манкевіча. Також у фільмі знялися актори Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз, Том Пелфрі, Том Берк, Чарльз Денс.

Сюжет розгортається в 30-х роках ХХ століття. Сценарист і критик Херман Манкевич намагається вчасно завершити сценарій культового фільму Орсона Уеллса “Громадянин Кейн”.

Очікується, що прем’єра відбудеться в жовтні 2020 року.