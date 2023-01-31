Про це повідомляє Hypebeast.

У центрі фільму, режисером якого став Джеремі Гарелік двоє головних героїв – Нік (Адам Сендлер) та Одрі Шпітц (Дженніфер Еністон) – які стали детективами.

У другій частині фільму Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство й опиняються в центрі міжнародного розслідування, коли викрадають їхнього друга Махараджа (Аділь Ахтар) викрадають на його ж весіллі.

Окрім Сендлера, Еністон та Ахтара, у фільмі зіграють Марк Стронг, Мелані Лоран, Джоді Тернер-Сміт, Куху Верма, Джон Кані та Дені Бун.

Сендлер і Еністон продюсували фільм під їхніми фірмами Happy Madison Productions і Echo Films разом із Тріппом Вінсоном, Джеймсом Стерном і Джеймсом Вандербільтом, які написали сценарій.

У першій частині фільму, знятої Кайлом Ньюачеком у 2019 році, героїв Сендлера та Еністон обвинувачують у вбивстві багатого літнього чоловіка під час відпочинку на яхті. Протягом першого тижня на Netflix понад 30 мільйонів користувачів переглянули щонайменше дві хвилини фільму.

Гарелік дебютував як режисер з комедією “Весільний дзвонар” з Кевіном Хартом і Джошем Гедом у головних ролях. Пізніше він залучив American High, виробничу компанію, яку він заснував разом із LD Entertainment Міккі Лідделла, для створення кількох комедійних фільмів для підлітків, зокрема The Binge та Big Time Adolescence.

Прем’єра “Таємничого вбивства 2” відбудеться 31 березня.