Netflix припинив виробництво серіалу If Only, одним з персонажів якого мав бути чоловік-гей, через відому уряду Туреччини видати ліцензію на зйомку.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Турецький уряд відмовився надати Netflix ліцензію на зйомки восьмисерійної драми “Якби” (If Only) і вимагав, щоб сервіс видалив зі сценарію серіалу персонажа-гея.

Замість того, щоб піддати сценарій цензурі, Netflix вирішив повністю відмовитися від його виробництва. В офіційній заяві Netflix йдеться, що компанія як і раніше прагне випускати шоу для Туреччини і продовжує роботу над іншими проєктами.

“Netflix як і раніше глибоко віддана своїм учасникам з Туреччини і турецькій творчій спільноті. Ми пишаємося неймовірними талантами, з яким ми працюємо. Зараз у нас є кілька турецьких оригінальних проєктів у виробництві, і їх буде ще більше, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися цими історіями з нашими глядачами по всьому світу”, — зазначили в компанії.

Сценаристка серіалу Едже Йоренч в коментарі турецькому виданню Altyazi Fasikul повідомила, що компанія, попри скасування зйомок, заплатила команді, яка мала працювати над серіалом.

Про що мав бути серіал?

Netflix анонсував проєкт в березні поточного року. Серіал мав розповісти історію Рейхан, нещасної заміжньої матері 9-річних двійнят, яку раптово перенесли на 30 років назад — в день, коли її чоловік Надир зробив їй пропозицію.

Йоренч зазначила, що в серіалі не мало бути сцен фізичного контакту з участю персонажа-гея або іншими персонажами, не планувалися і сексуальні сцени.

“Через гомосексуального персонажа дозвіл на зйомку серіалу не було надано, і це викликає страх за майбутнє”, — зазначила вона.

Туреччина і ЛГБТ

Хоча Туреччина більш ліберальна щодо ЛГБТ-спільноти, ніж інші країни на Близькому Сході, лесбіянки, геї, бісексуали і транссексуали стикаються там з низкою юридичних проблем, дискримінацією, переслідуванням і насильством.

Відповідно до Женевської конвенції з 1951 року ЛГБТ-персони мають право шукати притулку в Туреччині. З 1988 року громадянам дозволяється змінювати свою стать. Гей-секс між дорослими за взаємною згодою в Туреччині не є злочином, водночас влада не визнає одностатеві шлюби і цивільні союзи. У Туреччині військова служба обов’язкова для всіх громадян чоловічої статі у віці від 18 до 41 року, одне геїв дискримінують, забороняючи їм служити в армії.

Туреччина була першою країною з мусульманською більшістю, в якій пройшов ЛГБТ-марш. Ходу проводили в Стамбулі (з 2003 року) та Анкарі (з 2008 року). Однак в 2015 році прайд-марш був скасований. У 2016 році — заборонений владою (тоді активісти намагалися провести мітинг попри це, були затримання і арешти).

У 2017 році столиця Анкара офіційно заборонила всі заходи, пов’язані з правами ЛГБТ, під приводом забезпечення “миру і безпеки”.

При цьому світові ЗМІ говорять про заборону ЛГБТ-заходів в контексті обмеження громадянських свобод в Туреччині, які спостерігаються після невдалої спроби державного перевороту в 2016 році.

У 2019 правозахисна група ILGA-Europe склала рейтинг країн щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти. Туреччина зайняла в рейтингу передостаннє місце.