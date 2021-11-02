Зоозахисниця Керол Баскін позивається проти Netflix через використання кадрів з нею у серіалі "Король тигрів".

Про це повідомляє видання Variety.

Керол Баскін, гендиректорка притулку для тварин Big Cat Rescue, та її чоловік Говард Баскін звернулися до суду в Тампі (штат Флорида) з позовом проти стримінгової платформи Netflix та продюсерської компанії Royal Goode Productions.

Баскін з’явилася в першому сезоні документального серіалу “Король тигрів”. Він вийшов у березні 2020 року. Серіал розповідає про Джо Екзотика, власника зоопарку, якого у 2018 році заарештували за 17 федеральним звинуваченнями: у підробці документів, вбивстві п’яти тигрів і спробі вбивства на замовлення власниці зоопарку Керол Баскін, що є конкуренткою Екзотика.

Суд Оклахоми засудив чоловіка до 22 років в’язниці. Екзотик заперечував свою провину. Він просив тодішнього президента США Дональда Трампа про помилування, але цього не сталося.

Баскін розповіла в серіалі про ворожнечу з Екзотиком, яка розпочалася ще у 2009 році. Тоді волонтери Big Cat Rescue ініціювали кампанію проти торгових центрів, в яких проводилися мандрівні шоу Екзотика.

В позові подружжя переконує, що продюсери порушили контракт, коли продовжили використовувати кадри з ними у другому сезоні документального серіалу “Король тигрів”.

Баскіни вимагають від Netflix і Royal Goode Productions видалити будь-які кадри з ними нового сезону. Також вони хочуть, аби справу розглядав суд присяжних.

Баскін публічно висловлювала свою зневагу до серіалу, режисерів Еріка Гуда чи Ребеку Чайклін називала “не справжніми документалістами”. Критику проєкту можна знайти і в тексті позову.

“Король тигрів” був особливо суворим і несправедливим у зображенні Баскінів Big Cat Rescue. У серіалі помилково припускали, що Big Cat Rescue знущається зі своїх тварин, утримуючи їх у дуже маленьких клітках, не даючи зрозуміти, що тварини насправді живуть у великих вольєрах. … В серіалі зображено, що між придорожними зоопарками, які експлуатують тварин і погано ставляться до них, і акредитованими притулками, які рятують і забезпечують чудовий догляд за ними, в ширшому сенсі немає різниці”, — йдеться в позові.