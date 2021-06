Ролик опубліковано в Twitter конференції Netflix Geeked Week.

У 11-секундному ролику показали персонажа Цірілли. На деяких кадрах миготять руни, і ведучі конференції натякнули, що в них зашифровано послання.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021