Ролик опубліковано в Twitter конференції Netflix Geeked Week.

У 11-секундному ролику показали персонажа Цірілли. На деяких кадрах миготять руни, і ведучі конференції натякнули, що в них зашифровано послання.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Як відомо, в липні 2020 року стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.

Шоураннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповідала про те, що в новому сезоні з’являться ЛГБТ-персонажі.